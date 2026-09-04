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ФНС введет отметку для фирм под управлением родственников

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена усилить проверки компаний, связанных родственными узами. Согласно августовскому проекту приказа, с которым ознакомились «Известия», в сервисе оценки бизнеса ФНС появится специальная отметка для групп фирм, которыми управляют супруги, родители и дети, братья или сестры, а также предприятий с общим директором или владельцем.

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