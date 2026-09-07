«Звал прямо на площадке»: Уэст рассказал о переходе в «Кливленд»

Бывший баскетболист Делонте Уэст рассказал о необычном эпизоде с участием Леброна Джеймса. По словам Уэста, предложение перейти в «Кливленд» он получил прямо во время матча против «Сиэтла».
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