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«Черные ножи» Прикамья - от Великой Отечественной до СВО

«Черные ножи» Прикамья - от Великой Отечественной до СВО

Вся страна отмечает праздник Победы в Великой отечественной войне - Победы над фашизмом, над сильным и могущественным врагом, против которого встало не только государство - встали все народы Советского Союза.

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