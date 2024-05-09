«Черные ножи» Прикамья - от Великой Отечественной до СВО

Вся страна отмечает праздник Победы в Великой отечественной войне - Победы над фашизмом, над сильным и могущественным врагом, против которого встало не только государство - встали все народы Советского Союза.
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