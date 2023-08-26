Новости, события, факты

146 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Мойша зеленский решил Крым продать, только так их как он придурков, не нашёл.Зеленский продал ...
  • vitaly yanushkevich
    И НЕ совал носа чужие делаПротест НАТО — РФ...
  • vitaly yanushkevich
    А кто этот прыщ столтелнберг? И почему он даёт указиловку, ты бы лучше в своём курятнике разобрался и совал нос в чуж...Протест НАТО — РФ...

Великая страна и убогий огрызок

Я узнал, что у меняЕсть огромная семья…Я родился в СССР. И у меня была огромная страна. Поскольку я с маленького активно занимался спортом, то уже в семь лет ездил на соревнования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
КЛАСС!!!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх