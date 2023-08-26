Великая страна и убогий огрызок

Я узнал, что у меняЕсть огромная семья…Я родился в СССР. И у меня была огромная страна. Поскольку я с маленького активно занимался спортом, то уже в семь лет ездил на соревнования.
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