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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Болезненный итог квалификации не стал неожиданностью для «Макларена»

Ни один из гонщиков «Макларена» не пробился во второй сегмент: Ландо Норрис завершил квалификацию к Гран-при Лас-Вегаса 16-м, Оскар Пиастри – 19-м.

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