Порядка 150 жителей собрал семейный фестиваль на севере столицы

Семейный фестиваль состоялся 12 сентября в Савеловском парке. Событие объединило около 150 жителей Северного административного округа.
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