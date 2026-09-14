Савёловский посад
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Савёловский посад

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Порядка 150 жителей собрал семейный фестиваль на севере столицы

Порядка 150 жителей собрал семейный фестиваль на севере столицы

Семейный фестиваль состоялся 12 сентября в Савеловском парке. Событие объединило около 150 жителей Северного административного округа.

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