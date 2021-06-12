Трамп работает над «важным проектом»

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал, чем сейчас занимается. По словам Трампа, он не сидит без дела: «Я отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств, поскольку не хочу сейчас заключать такую сделку.
Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал, чем сейчас занимается. По словам Трампа, он не сидит без дела: «Я отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств, поскольку не хочу сейчас заключать такую сделку.
Свежие комментарии