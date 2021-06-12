Журналистская Правда

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Трамп работает над «важным проектом»

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал, чем сейчас занимается. По словам Трампа, он не сидит без дела: «Я отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств, поскольку не хочу сейчас заключать такую сделку.

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