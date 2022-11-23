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Небензя: Участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным

Небензя: Участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным

Президент Украины Владимир Зеленский должен лично присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, выступая перед членами Совета Безопасности всемирной организации (СБ ООН) постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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