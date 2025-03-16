Генерал Липовой оценил эффективность ракеты «Длинный Нептун» ВСУ

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой оценил работу по модернизации советской ракеты, превращенной ВСУ, как сообщается, в ракету «Длинный Нептун».
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