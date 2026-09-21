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Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по цифровизации лесной отрасли

Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по цифровизации лесной отрасли

IT-специалистов и студентов приглашают разработать цифровые решения в рамках всероссийского конкурса «Лесной хакатон 2026».

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