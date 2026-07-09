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SPLETNIK

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45-летняя Джессика Альба показала, как отдыхает с 33-летним бойфрендом в Италии

45-летняя Джессика Альба показала, как отдыхает с 33-летним бойфрендом в Италии

45-летняя Джессика Альба отдыхает в Италии со своим возлюбленным, актёром Дэнни Рамиресом, который младше неё на 12 лет.

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