Памфилова: в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в избирательных бюллетенях для голосования по федеральному округу на выборах в Государственную думу будет представлено не более 11 политических партий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии