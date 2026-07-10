Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 425 подписчиков

Памфилова: в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий

Памфилова: в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в избирательных бюллетенях для голосования по федеральному округу на выборах в Государственную думу будет представлено не более 11 политических партий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии