Помолвка Зендеи и Тома Холланда, не стесняющиеся своих чувств на публике Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Эмма Стоун в неожиданном…

Это утро мы точно начинаем не за чашечкой кофе, а за просмотром свежих новостей из Голливуда. Именно там минувшей ночью прошла ежегодная церемония награждения премии «Золотой глобус», или, как иногда говорят, репетиция «Оскара».
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