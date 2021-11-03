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ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 21/22. Четырнадцатый тур!

ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 21/22. Четырнадцатый тур!

 Расписание 14-го тура Тинькофф РПЛ назначения судей на 14-й тур  Очередной тур в Российской Премьер-Лиге будет богат на интересные матчи и принципиальные противостояния.

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Лена Мисько
КДК РФС закрыл сектор D102 стадиона «Газпром арена» на матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» за скандирование зрителями ненормативной лексики в матче с «Динамо» (повторное нарушение). * Два сектора трибуны B у Спартака закрыты условно с испытательным сроком.
Лена Мисько
В следующем матче «Спартак» примет «Локомотив». Думаю, что шанс на реальное закрытие секторов после этой игры очень высок. Ну и привет Гилерме фанаты красно-белых, не сомневаюсь, передадут.
Лена Мисько
Чтоб было понятно, как футбольные власти боятся питерских. За скандирование нецензурной лексики (а у всех, кто был на матче «Зенит» - «Динамо», уши вяли от текстов в адрес москвичей) закрыт на одну игру сектор D102. Посмотрите на схему: фанатский вираж - это сектора с 102-го по 110-й. Кричала вся трибуна. Или выносившие решение отдельно протоколировали тексты каждого из секторов? Смешно…
Лена Мисько
Константин Алексеев^ Шварц рассказал, что участие Моро в субботнем матче «Динамо» с «Краснодаром» под вопросом, хорват тренируется индивидуально. Дисквалифицированы Фомин и Захарян, травмированы Лаксальт и Лесовой. Если Моро не будет готов, то тройка в центре поля видится такой - Кутицкий, Шиманьски, Игбун. Или Кутицкий, Шиманьски, Нжи. В общем, экспериментальная, назовем ее так.

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