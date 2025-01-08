В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в суши-бар, потому что его не пустили в туалет

В результате взрыва никто из посетителей и работников кафе не пострадал. В настоящее время полицейские установили злоумышленника, за совершение хулиганских действий фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.
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