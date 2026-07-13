SHOT: Ефремов после развода переехал в съемную квартиру к молодой возлюбленной

62-летний российский актер Михаил Ефремов переехал в съемную квартиру после развода. Как стало известно Telegram-каналу SHOT, теперь он живет вместе со своей молодой возлюбленной, 42-летней актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.
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