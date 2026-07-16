«Коммунизм — мир без Бога»: громкое заявление Марко Рубио вызвало вопросы о новой стратегии США в отношении Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио решил отважно разоблачить коммунизм: «Один из аргументов, которые иногда выдвигаются в критике коммунизма, например, заключается в том, что он звучит хорошо в теории, но никогда не работает на практике.
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