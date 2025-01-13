Миссия Великобритании при Организации Объединенных Наций (ООН) пригласила на неформальное заседание Совета Безопасности бойца из нацбата "Азов" Валерия Горишнего, который является поклонником одной из эсэсовских дивизий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии