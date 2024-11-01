С 1 ноября россияне смогут майнить легально

С 1 ноября индивидуальные предприниматели (ИП) и юрлица смогут заниматься добычей криптовалют только после включения в специальный реестр, рассказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии