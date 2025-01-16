В Челябинске на Крещение прорубят пять купелей

Крещенские иордани будут работать в Челябинске 18-19 января. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе к празднику Крещения Господня откроют пять специальных купелей, которые будут доступны для всех желающих с 17 часов 18 января до 16 часов 19 января.