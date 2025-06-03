В Госдуме хотят размещать на бутылках с алкоголем статистику с числом смертей

Заместитель председатель комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением указывать на бутылках с алкоголем с содержанием спирта выше 35% статистику с числом смертей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии