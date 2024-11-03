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Разногласия в правящей коалиции ФРГ: Шольц проводит кризисное совещание. О чём пойдёт речь

Разногласия в правящей коалиции ФРГ: Шольц проводит кризисное совещание. О чём пойдёт речь

Канцлер Германии Олаф Шольц проводит кризисное совещание из-за разногласий в правящей партии ФРГ. Встреча намечена с министром финансов, главой Минэкономики и речь пойдёт о плане вывода Германии из экономического кризиса.

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