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Hyundai Tucson 2027: новый дизайн, 17-дюймовый экран и гибрид на 233 л. с.

Hyundai Tucson 2027: новый дизайн, 17-дюймовый экран и гибрид на 233 л. с.

Hyundai Tucson пятого поколения стал крупнее, получил более выразительный дизайн, новый интерьер с 17-дюймовым экраном и обновленную гибридную силовую установку.

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