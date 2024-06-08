Кишиневские дети смогут узнать больше о деятельности Regia Transport Electric

Сегодня, 8 июня, муниципальное предприятие Regia Transport Electric примет участие в культурном мероприятии, организованном Hora Binelui и Ukrainian Educational Fundation при поддержке примэрии Кишинева и претуры сектора Буюкань, под названием «Городок профессий».
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