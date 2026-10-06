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Царьград

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ILS VISION отменила концерт Канье Уэста в Москве 10 июля 2027 года

ILS VISION отменила концерт Канье Уэста в Москве 10 июля 2027 года

Турецкая компания ILS VISION отменила планы по организации концерта Канье Уэста в Москве, который был назначен на 10 июля 2027 года.

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