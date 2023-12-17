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Царьград

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В Росавиации признали возможным открытие аэропорта Краснодара после 25 декабря

В Росавиации признали возможным открытие аэропорта Краснодара после 25 декабря

Предположительно, первое время воздушная гавань будет работать не больше 14 часов в сутки.Рабочая группа, созданная на базе Росавиации, признала возможным открытие аэропорта Краснодара по итогам технической проверки, в ходе которой впервые за долгое время был принят пассажирский самолёт.

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