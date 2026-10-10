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Следователи оценили ущерб от ЧП с самоподъемной платформой у берегов Светлогорска, возбуждено уголовное дело

Следователи оценили ущерб от ЧП с самоподъемной платформой у берегов Светлогорска, возбуждено уголовное дело

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудили уголовное дело после затопления самоподъемной платформы в акватории Балтийского моря у берегов Светлогорска.

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