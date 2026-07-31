Ethereum укрепляет позиции относительно биткоина, но для устойчивого роста необходим приток капитала

Пара ETH/BTC начала стабилизироваться после нескольких месяцев слабой динамики. Ончейн-метрики свидетельствуют, что давление продавцов постепенно снижается, а вероятность дальнейшего падения уже не выглядит столь высокой.
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