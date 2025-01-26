El Deber: 19 человек стали жертвами ДТП с автобусом на юго-востоке Боливии Перевернувшийся автобус. Обложка © X / Mario Nawfal Пассажирский автобус, следовавший из Ла-Паса в Вильясон, попал в смертельное ДТП на юго-востоке Боливии.