Как фоновая музыка помогает бизнесу (и опустошает кошельки покупателей)

Неправильный саундтрек может заставить клиента уйти раньше времени.Что такое аудиомаркетинг и почему он важен для бизнеса Аудиомаркетинг — использование звуков и мелодий для продвижения бренда и увеличения продаж.
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