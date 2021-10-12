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Суд Буркина-Фасо рассмотрит дело об убийстве экс-президента Тома Санкары

Суд Буркина-Фасо рассмотрит дело об убийстве экс-президента Тома Санкары

Уагадугу, 12 октября. В Буркина-Фасо начался суд над группой преступников, в том числе беглым экс-президентом, которых обвиняют в убийстве революционного лидера Тома Санкары, сообщает Al Jazeera.

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