Офисная работа несет скрытую угрозу для обмена веществ, провоцируя развитие преддиабета. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением Можайской больницы Динара Акимжанова.
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