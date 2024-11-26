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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Indiana Jones and the Great Circle будут отдельные варианты сложности для головоломок и с...

В Indiana Jones and the Great Circle будут отдельные варианты сложности для головоломок и с...

В Indiana Jones and the Great Circle будут отдельные варианты сложности для головоломок и сражений, но нет фоторежимаMachineGames неоднократно говорила о том, как Indiana Jones and the Great Circle попытается разнообразить свой игровой процесс несколькими способами, при этом головоломки, сражения и скрытность будут играть важную роль в приключенческом экшене.

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