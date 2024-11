В Indiana Jones and the Great Circle будут отдельные варианты сложности для головоломок и с...

В Indiana Jones and the Great Circle будут отдельные варианты сложности для головоломок и сражений, но нет фоторежимаMachineGames неоднократно говорила о том, как Indiana Jones and the Great Circle попытается разнообразить свой игровой процесс несколькими способами, при этом головоломки, сражения и скрытность будут играть важную роль в приключенческом экшене.