Мероприятия в рамках профилактического марафона ´Старт на Безопасность´.

По уже сложившейся традиции, в период проведения акции ´Старт на безопасность´ в нашем дошкольном учреждении сотрудники ГРОЧС встречаются с воспитанниками и педагогическим коллективом, чтобы повторить правила безопасности.
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