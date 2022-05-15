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Стэмкос о 4-3 с «Торонто»: «Одна из самых сложных серий для «Тампы». У них есть все, чтобы побеждать. Но и у нас тоже»

Стивен Стэмкос назвал сложной для «Тампы» серию первого раунда с «Торонто».  «Лайтнинг» выиграли седьмой матч (2:1) и прошли во второй раунд, завершив серию в свою пользу (4-3).

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