Правительство Японии начало обсуждать вопрос создания «азиатского НАТО»

В Японии обсуждают возможность создания «азиатского аналога НАТО», об этом сообщает газета Yomiuri. По словам премьер-министра Сигэру Исибы, основой такого альянса может стать военный союз Японии и США с привлечением других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии