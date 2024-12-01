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Правительство Японии начало обсуждать вопрос создания «азиатского НАТО»

Правительство Японии начало обсуждать вопрос создания «азиатского НАТО»

В Японии обсуждают возможность создания «азиатского аналога НАТО», об этом сообщает газета Yomiuri. По словам премьер-министра Сигэру Исибы, основой такого альянса может стать военный союз Японии и США с привлечением других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Комментарии
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Виктор Онегин
То ли шутка то ли хайп. Япония создаёт НАТО? Это что хвост собакой крутит? У США достаточно инструментов в Азии против Китая. А на азиат интриги англичанки не действуют,менталитет не тот.
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