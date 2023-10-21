Южная Корея надеется найти альтернативные источники поставок графита, если с Китаем возникнут проблемыВчера стало известно, что с 1 декабря китайские власти введут режим особого контроля за экспортом графита так называемого «двойного назначения», чтобы защитить национальные интересы в сфере безопасности.
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