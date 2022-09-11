БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЧЕСТНО О "КОНТРНАСТУПЕ" И ГОРЬКОМ СМЕХЕ: ВОЕНКОР СТЕШИН ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ЧЕСТНО О "КОНТРНАСТУПЕ" И ГОРЬКОМ СМЕХЕ: ВОЕНКОР СТЕШИН ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ФОТО: АЛЕКСАНДРА ГАНГА  Как выжить в Донбассе? Была ли готова Россия к контрнаступлению ВСУ и что бойцы ДНР переняли у НАТО? Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин побывал на передовой и показал, с какими трудностями сталкиваются наши бойцы.

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