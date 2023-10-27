ПолитНавигатор: у дома экс-депутата Рады Царева заметили полицию и врачей

Около полуночи 27 октября к территории санатория Кирова в Ялте, где находится жилье бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, стянулись автомобили полиции и скорой помощи, сообщает Telegram-канал «ПолитНавигатор».
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