Константин Скорупский стал врио министра здравоохранения Крыма

Врио министра здравоохранения Крыма стал Константин Скорупский. Об этом говорится в указе главы РК. «Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Константина Скорупского», - говорится в указе главы РК.
Врио министра здравоохранения Крыма стал Константин Скорупский. Об этом говорится в указе главы РК. «Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Константина Скорупского», - говорится в указе главы РК.
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