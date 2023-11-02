«Романтическая история «Двое» композитора Натальи Чайковской прозвучала в Доме музыки

Франко-русский фортепианный дуэт Людмила Берлинская и Артур Ансель выступил 1 ноября в ММДМ с концертной программой «Романтическая история «Двое» композитора Натальи Чайковской, сообщили «Культуре» организаторы мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии