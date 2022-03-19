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Юношеская сборная Казахстана по футзалу проиграла все матчи отборочного этапа на Евро-2023

Вчера, юношеская сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение от молодежной сборной Боснии и Герцеговины (4:5) в заключительном матче отборочного турнира на Евро-2023.

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