«Груз 200»: почему в СССР так стали называть погибших солдат

Появление термина «груз 200» связывают с изданием приказа Министерства обороны СССР от 8 октября 1984 года No 200 «О введении в действие Руководства по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за них».
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