Осенняя охота на вкладчиков: повышение ставки ЦБ не сулит доходы населению

ЦБ в октябре повысил ключевую ставку выше ожиданий рынка — сразу на 2%, с 13% до 15%. Банки вслед за регулятором также повышают ставки по вкладам, во многих из них можно разместить свои деньги под проценты, которые полностью компенсируют официальный уровень инфляции и даже дадут заработать.