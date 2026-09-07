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Эксперты назвали автогаджеты, которые сэкономят вам деньги

Эксперты назвали автогаджеты, которые сэкономят вам деньги

Перед заказом автогаджетов на маркетплейсах стоит изучить обзоры и отзывы. Видео-регистратор, компрессор, jump starter и OBD-сканер наиболее выгодны, так как спасают от затрат на эвакуатор, шиномонтаж и диагностику.

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