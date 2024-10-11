«Как чертики из табакерки»: Лавров о предложениях из-за рубежа по Украине

Россия следит за политическими заявлениями о необходимости урегулирования конфликта на Украине, но пока не обнаружила в них ничего серьезного, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
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