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Политика как она есть

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«Как чертики из табакерки»: Лавров о предложениях из-за рубежа по Украине

«Как чертики из табакерки»: Лавров о предложениях из-за рубежа по Украине

Россия следит за политическими заявлениями о необходимости урегулирования конфликта на Украине, но пока не обнаружила в них ничего серьезного, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

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