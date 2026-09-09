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Мировое обозрение

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Западные СМИ: Россия громит Украину реактивными дронами, а у Киева нет ракет для ПВО

Западные СМИ: Россия громит Украину реактивными дронами, а у Киева нет ракет для ПВО

Киев оказался в ловушке, из которой не видно выхода: запасы ракет для систем ПВО практически исчерпаны, а союзники, устало разводя руками, отказываются и от новых поставок, и от финансирования.

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