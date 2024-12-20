Дебютный трейлер «Культурного обмена с девушкой из игрового центра» от авто...

Дебютный трейлер «Культурного обмена с девушкой из игрового центра» от авторов «Дропкика злого духа»Вышел первый трейлер аниме «Культурный обмен с девушкой из игрового центра» (Game Center Shoujo to Ibunka Kouryuu) по манге Ясухары Хироказу, который начал свой путь в тогда еще Twitter в 2019 году.