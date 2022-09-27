Русская весна

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Залужный: Я вырос на русской военной доктрине и учился у Герасимова

Залужный: Я вырос на русской военной доктрине и учился у Герасимова

В интервью для американского издания Time главком ВСУ Валерий Залужный сделал весьма неожиданное заявление: он высоко оценил начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова, назвав его своим учителем, а Россию — родиной военной науки.

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