Женщина искала, как отвлечься от алкоголя: это детское хобби помогло завязать и сбросить 45 кг

«Большую часть своей взрослой жизни я употребляла алкоголь. Это было частью моей личности: вечеринки в колледже, которые заканчивались утренним похмельем, общественные мероприятия, где было много выпивки.
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